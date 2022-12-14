Kayısı kolada EXPO 28 için özel üretim

Kayısı Kola, 2028 yılında Malatya'da yapılacak olan EXPO 28 için özel üretim gerçekleştirdi.

1971 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye'nin gazlı içecek üretimine katkı sağlayarak gıda ihracatında önemli atılımlar yapan Kayısı Kola, Malatya'da gerçekleşecek olan EXPO 28 için özel üretim gerçekleştirdi. Tasarım ve aromasıyla ilk olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği lansmanda davetlilere sunulan Kayısı Kola'nın özel serisi tam not aldı.

Malatya'nın EXPO 28'e uzanan sürecinde özel üretimin devam edeceğini belirten şirket yetkilileri bu özel seriye ulaşmak isteyen herkesin 444 5 652 nolu telefon hattından sipariş verebilecekleri belirtildi.