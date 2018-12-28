Kayısı Malatya'da masaya yatırıldı

Malatya Valiliği ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile düzenlenen "Kuru Kayısı Üretimi ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu toplantıda kayısı masaya yatırıldı.

Toplantının açılışında konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, özellikle katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesinde ve pazarlanmasında ciddi sorunların olduğunu ifade ederek, "Türkiye'den yurt dışına 12,5 kilogram büyük kutularla ihraç edilen kuru kayısıların küçük paketlere veya işlenmiş kayısı ürünlerine dönüştürülmesine yönelik projemiz olacak" ifadelerine yer verdi.

Bilimsel anlamda kayısı ile ilgili projelerin takip edilmekte olduğunu da belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, acı kayısı çekirdeğinin kanser hastalığı için antioksidan sistemi destekleyerek telomeraz enzimi etkinliğini azalttığının belirlendiğini kaydederek, kayısının radyoterapinin etkinliğini güçlendirdiğini ve kanser gelişimi yavaşlatan genleri aktive ettiğinin gözlendiğini de ifade etti. Programda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş ise Malatya'nın hem tarım hem de sanayi kenti olduğunu dile getirerek “Nüfusun çok büyük kısmı tarımla ilgileniyor. Hatta kamu ve başka kurumlarda çalışanların kayısıyla ilgisi var. Bu durum kayısı üzerinden geçinmelerine katkıda bulunmaya çalışıyorlar” dedi.

Kayısının Malatya için vazgeçilmez bir sürün olduğunu ve bu nedenle kayısıda karşılaşılan sorunların üreticileri yakından ilgilendirdiğini söyleyen Baruş, “Bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim amacımız kamu kuruluşları, STK'lar üniversiteler olarak vatandaşların sorunlarına çareler üretmek” şeklinde konuştu. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise kayısının Malatya için önemli olduğunu kaydederek “Malatya hem sanayi kenti, hem tarım kenti. Kayısının Malatya'ya sağlamış olduğu girdi itibariyle de önemli. Ama zaman zaman hep ifade ettiğimiz bir konu var. Ben birazda kışkırtıcı olsun diye hep şunu söylüyorum. Malatya'da kayısının muhatabı, sahibi yok, diye. Esasında bütün dünyaya ve Malatya'ya baktığımızda kayısının muhatabı başta üreticilerin olması gerekiyor. Bütün dünyada çitçiler pazarlamayı kooperatifleşmekle çözüyor. Bu anlamda üreticilerin bir araya gelerek kooperatifler kurarak ürünlerini pazarladıklarını görüyoruz. Malatya'da kayısı üreticilerinin bu anlamda kötü bir tecrübesi olduğundan buna çok sıcak bakmadığını da biliyorum. Malatya'da kayısının üretim problemleri var. Hastalıklarla ilgili il tarım müdürlüğünün, belki kayısı araştırma enstitümüzün bununla ilgili söyleyeceği sözler var. Yine çok değerli bilimsel çalışmalarıyla, üniversitemizin katkı sunacağı alanlar var. Ama bütün bu alanların içerisinde üretici nerede, üreticiye bunu nasıl ulaştırabiliriz bunu ortaya koymamız lazım. Bu işi sadece siyasetçilere havale ederek çözemeyiz. Siyasetçi mevzuat konusunda bir sıkıntı varsa veya bakanlıklar nezdinde tıkanan bir husus varsa orada devreye girebilir. Ama esas bu işe sahip çıkması gerekenler üreticilerimiz, ihracatçılarımız ve bu işin ticaretini yapan arkadaşlarımız. Bizlerde onların önünü açma noktasında her zaman görev alabiliriz" diye konuştu. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan'da kayısı ile ilgili tüm tarafları bir araya getirerek olaya bilimsel olarak ele alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür ettiğini ifade etti. Toplantıda katılımcılar sorunlara ilişkin bulundukları çözüm önerileri Tardım ve Orman Bakanlığı tarafından not alınırken, toplantı süresince gündeme getirilen sorunlar ve çözüm önerileri ise raporlanarak kamuoyuna açıklanacak. Malatya Turgut Özal Üniversitesi, bilimsel ve akademik olarak yürütmesi gereken çalışmaları ise Ziraat Fakültesi bünyesinde başlatacak.

Toplantıya Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cemal Nogay, TSO Genel Sekreteri Remzi Yaşar, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Harun Seçkin, TAGEM Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Gökhan Kızılcı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Laboratuar Daire Başkanı Ali Torun, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) Uzmanı Şakir Berktaş, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Pazarlama Daire Başkanlığı Coğrafi İşaretler İç ve Dış Pazar Araştırmaları Çalışma Grup Sorumlusu Nazlı Şimşek ve sektörün temsilcileri katıldı.