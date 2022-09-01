Kayısı üreticileri fiyat istikrarı istiyor

Malatya'da kayısı üreticileri, ürünün şu anda gerektiği kadar para etmediğini, fiyat istikrarı sağlanana kadar ürünü mümkün olduğu kadar saklamasını öneriyor.

Akçadağ Ziraat Odası Başkanı Mehmet İnan, oda binasında oda üyeleriyle birlikte yaptığı basın açıklamasında, kayısı üreticilerinin sorunlarını dile getirdi. Kayısı üreticisinin zarar etmemesi için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) devreye girmesini istediklerini dile getiren İnan, “Kayısı üreticilerinden ricamız, özellikle istirham ediyoruz. Ürünü mümkün olduğu kadar saklamasını emeğini ayakaltı ettirmemelerini istiyoruz” dedi.

İnan, emeklerinin ayakaltı olmaması için mücadele edeceklerine vurgu yaparak, ''Kayısıda yaşanan fiyat dalgalanması ile ilgili olarak toplandık. 2021 yılında kayısı fiyatları 25 - 30 TL bandında idi. Tüccar tarafından ya da ihracatçı tarafından kayısı üreticilerden toplanarak daha sonraki aylarda bu 100 liraya kadar çıktı. Yani orada yaklaşık yüzde 100 ve yüzde 200'lük üreticinin bir zararı oldu. Bu dönemde ise yani 2022 döneminde şu anda yaşanan farklı bir olay değil. Şu anda ihracatçı ya da tüccarın bir kısmı özellikle açıklama yaparak üreticimizle dalga geçer durumdalar. Bizim üreticimiz de hiç kimsenin dalga geçmesine ve ürünüyle emeği ile alay etmesine hiçbir hakkı yoktur. Bir firma özellikle açıklama yapıyor. ‘Yüzde 50'sini tahlillerden sonra ödeyeceğiz kalanı da 5 ay sonra' diyor. Yani resmen dalga geçiliyor. Ben ürünümü vereceğim 5 ay sonra ne olursa hakemler nasıl bir fiyat belirlerse o fiyattan vereceğim. Üreticilerimizden ricamız, özellikle istirham ediyoruz. Ürünü fiyat istikrarı sağlanana kadar mümkün olduğu kadar saklamasını emeğini ayakaltı ettirmemelerini istiyoruz. Bizim üreticilerimizin alın teri kutsaldır. Onun için sürekli söylüyoruz ki emeğinizin karşılığı verilsin. Bu firmaların hepsi için söylemiyorum, bazıları yapmaktadır” şeklinde konuştu.

Girdi maliyetlerinin yüksek olduğuna işaret eden İnan, “Bu arada girdi fiyatları sürekli yükselmiş, yüzde 300 -400 civarında. Girdilerde bir düşüş olmamış, ancak fiyatları sürekli olarak aşağı çekmeye çalışanlar var. TMO'nun görevi böylesi durumlarda bize destek olması, tatmin edici bir fiyat açıklamasıdır. Bizim ricamız Tarım Bakanlığı devreye girerek TMO'nun alım yapmasını sağlamasıdır. Bunu da makul bir fiyatla yapmasıdır” dedi.