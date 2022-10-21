Kayısı üreticileri taban fiyatlarını bekliyor

Dünya kuru kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 85'ini tek başına gerçekleştiren Malatya'da üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) taban fiyat açıklamasını bekliyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu2022 yılı hasat dönemi üzerinden 3 ay geçmesine karşın TMO'nun kayısıda taban fiyat açıklamamasının Malatya'daki kayısı üreticisinin ciddi mağduriyetler yaşamasına neden olduğunu belirtti. Hasat öncesi borçlanan üretici, son dönemde astronomik artışların yaşandığı girdi maliyetleri nedeniyle ürününü zararı göze alarak satmak zorunda kaldığını hatırlatan Sadıkoğlu, “TMO tarafından 2020 yılında taban fiyat 21 TL olarak açıklanırken 2021 yılında fiyat açıklaması yapılmadı. Son 2 yılda mazot, gübre, enerji ve diğer kalemlerde yaşanan yüksek fiyat artışları girdi maliyetini yaklaşık yüzde 300 oranında artırdı. 2022 yılı hasat dönemi üzerinden 3 ay geçmesine karşın Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kayısıda taban fiyat açıklamaması Malatya'daki kayısı üreticimizin ciddi mağduriyetler yaşamasına neden oluyor” dedi.

“Üretici taban fiyat konusunda istikrar bekliyor”

Sadıkoğlu, “Eylül ayında yıllık enflasyon oranı yüzde 80'nin üzerinde seyrederken kayısıda taban fiyatı belirlenmemesi üreticimizin enflasyon karşısında ezilmesine, ürününü maliyetinin altında satmasına neden olmakta. Üreticimizin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi adına TMO'nun ivedilikle taban fiyat açıklamasını ve gelecek dönemlerde benzer sorunların yaşanmaması adına TMO'nun taban fiyatı açıklama konusunda istikrar sağlamasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın şehrimiz adına elzem olan bu hususa kayıtsız kalmayacağına, konunun kalıcı ve kesin bir çözüme kavuşacağına inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.