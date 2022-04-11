Kayısı üreticilerine zirai don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “12-17 Nisan tarihleri arasında Malatya ve çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde hafif, yüksek kesimlerde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Zirai don sınıflandırması hakkında da bilgi aktarılan Meteoroloji'nin açıklamasında, “2 m siper içi sıcaklığına göre bitkiler için don sınıflandırması hafif don 0 derece ila -2,2 derece, orta kuvvette don 2,2 derece ila -4,4 derece, kuvvetli don ise -4,4 dereceden daha düşük” denildi.