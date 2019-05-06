Kayısı yüzleri güldürüyor

Dünyadaki kuru kayısı üretimininde önemli bir yere sahip olan Malatya'da, Nisan ayında gerçekleşen 20,5 milyon dolarlık ihracat yüzleri güldürüyor. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Mayıs ayında da aynı rakamları yakaladıklarında bu yılki 100 bin tonluk ihracat hedefini yakalayacaklarını söyledi. Özcan ayrıca kayısıda geçen ay yaşanan don olayı ile ilgili, “Şu anki tablo, don hasarı ihracatı etkilemiyor” dedi.

Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısında geride kalan Nisan ayında 8 bin 310 tonluk kuru kayısı ihracatı ile 20 milyon 710 bin 900 dolar gelir elde edildi.

Yapılan ihracatı değerlendiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Nisan ayında yapılan ihracatın sevindirici olduğunu belirterek “Geçtiğimiz 2018 yılının Nisan ayına göre bin 850 ton artış var. Gelir açısından da baktığınız zaman bir milyon dolar fark var. Bu sevindirici, ihracatın artmış olması Malatya açısından da, üretici ve ihracatçı açısında da oldukça önemli” ifadelerine yer verdi.

Mayıs ayında da ihracat rakamlarının Nisan ayındaki gibi olmasını beklediklerini ifade eden Özcan, “Bu ayda yapacağımız ihracat ile yıl sonu hedefimiz olan 100 bin tona ulaşacağız inşallah. Gelecek yılki mahsulü de iyi değerlendireceğiz diye düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Mart ayında yaşanan don hadisesi ile ilgili de konuşan Özcan, henüz kesin hasar tespitinin tamamlanmadığını da belirterek, yapılacak çalışmaların sonucunu kamuoyu ile paylaşacaklarını dile getirdi. Sahadan aldıkları verilere göre ürünün bu yılki ihracat rakamlarına yetecek kadar göründüğünü belirten Özcan, “Stabil piyasalar, her zaman ürününün ihracatının kolaylaştırılması, ihracat ve ithalatçının da sağlıklı ihracat yapması koşullarını oluşturmuştur. Arz talep dengesinin çok faza ayrık olmaması gerekiyor, bu konuda beklediğimiz mahsul ihracat rakamlarına yetecek kadar diye düşünüyoruz” dedi.

Bundan sonra bölgede dolu yağışının olabileceğini de vurgulayan Özcan, “Eğer ciddi hasarlar oluşmazsa, ürün şu anki mevcut ihracatımızı karşılayacak bir tabloda gözüküyor” ifadelerine de yer verdi.

Özcan, 2018 yılında Malatya olarak 94 bin ton ihracat yaptıklarını da belirterek, “Bu yıl da 100 bin ton beklentimiz var” diye konuştu.