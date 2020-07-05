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Kayısıda Arapça 'Allah' yazısı

Malatya’da bir bahçede ağaçtan koparılan kayısıda Arapça Allah yazısı görenleri hayrete düşürüyor.

Malatya'da bir bahçede ağaçtan koparılan kayısıda Arapça Allah yazısı görenleri hayrete düşürüyor.


Malatya'nın Yazıhan ilçesi Sürür Mahallesi'nde devam eden kayısı hasadında işçiler tarafından toplanan kayısılardan birinde Arapça Allah yazısı olduğu görüldü. Kayısıyı gören Muhammed Hacioğlu, kayısı hasadı sürerken silkeledikleri ağaçtan düşen kayısıda Arapça Allah yazısını gördüğünü belirterek, "Çok heyecanlandım ve bunu tüm Türkiye'nin görmesini istedim" dedi.

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