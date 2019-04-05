Kayısıda don riski devam ediyor

Şube Başkanı Fevzi Çiçek, kayısı ağaçları için don riskinin bitmediğini belirterek, gerekli önlemleri almaya devam edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca bu dönemdeki yağışların çiçek dönemindeki kayısı ağaçları için olumsuz olduğunu hatırlatan Çiçek, "Bu dönemde özellikle biz monilya için zirai mücadele yapıyorduk, yağışların artması dolayısıyla mantar gibi hastalıkların yaygınlaşmasına da sebebiyet veriyor" dedi. Kayısıda çiçek döneminde ikinci ilaçlanmanın da yapılması gerektiğini ifade eden Çiçek, "Aksi halde bu tür hava şartlarında başta monilya hastalığını tetikleyen unsurlar olmak üzere çil dediğimiz yaprak delen hastalığı riski var. Çiftçilerimizin zirai mücadeleyi doğru zamanda uygulamaları gerekiyor. Aksi halde bu tür olumsuz havalar meyve ağaçlarında kalite kayıplarına ve ağaçlarda kurumalara sebebiyet verebilir" ifadelerini kullandı.

23-25 Mart tarihleri arasında yaşanan don olayında kayısının zarar gördüğünü anlatan Çiçek, "Özelikle kayısının çiçek açtığı yerlerde hasarlar meydana geldiğini tespit ettik. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Bu zirai don olayı Malatya'nın tamamını kapsamadı, baraj kenarları ve bin rakımlı olan yerlerde kısmen etkili oldu. Bin ve bin 200 rakamlarının üzerileri halihazırda henüz tomurcuk olduğu için bu soğuklar orada olumsuz etki oluşturmadı” dedi.

Nisan ayı içerisinde de zirai don riskinin devam ettiğini belirten Çiçek, ”Önümüzdeki süreçlerde de don riskli periyotlar devam edecek. Nisan ayı içerisinde de çiftçilerimizin bu konuda hazırlıklı olması gerekiyor, sıcaklık derecesi, derecelerin hangi derecede olduğu önemli değil. Meyveyi ya da ağacı hangi evrede yakaladığı ve ne kadar süreyle ile etkili olduğu önemli. Çiftçilerimizin bu konuda tedbirli olmaları gerekiyor. Bu konuda zaten çiftçilerimiz yeterli deneyime ve bilgiye sahip olduklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.