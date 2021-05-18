Kayısıda kabuklu bit tehlikesi

Malatya'dakibazı kayısı bahçelerinde kabuklu bit tehlikesi baş gösterdi. Yoğun bir mücade başlatılırken yetkililer bilinçli bir mücadele için çiftçileri uyardı.

Malatya'da kayısı üreticileri son zamanlarda kayısı bahçelerinde artan kabuklu bit tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. Ürünün hasar görmemesi için kayısı biti ile mücadele başlatan üreticiler, il, ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine başvurarak, yardım istedi. Kayısı üreticileri, ekiplerin yönlendirmesi ve desteği ile mücadeleyi yürütürken, Malatya Tarım ve DOrman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklama çiftçiler bilinçli bir mücadele konusunda uyarıldı. Açıklamada, "2011 yılından beri ilimizdeki kayısı bahçelerine büyük zarar veren Erik koşnili (Kabuklu bit) ile mücadele için üreticilerimiz çok yoğun olarak il müdürlüğümüze müracaat etmektedirler. 2021 yılı Nisan-Mayıs itibariyle ilimizde Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, Yazıhan, Akçadağ ve kısmen de Darende, Pütürge ve Doğanyol ilçelerimizde bu zararlının yoğunluğu yağışların da azalmasıyla birlikte tekrar artma eğilimi göstermiş olup, halen bir potansiyel tehlike olarak karşımızda durmaktadır. Çiftçilerimizin doğru zamanda ve bilinçli bir şekilde mücadele etmeleri için bu zararlının biyolojisini çok iyi bilmeleri gerekir. Bu zararlının biyolojisi ve mücadele şekli aşağıda anlatılmıştır” denildi.

Kabuklu bitin, gövde ve kalın dallarda koloniler oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Ergin ve nimflerin beslenmesi sonucu ağaçları zayıflatıp, dalları kurutmak ve yoğun tatlımsı madde salgılamak suretiyle iki şekilde zarar yapar. Emgi sonucunda dallarda ağaç tarafından salgılanan zamk akıntısı meydana delir. Salgılanan tatlımsı madde sürgün, yaprak ve meyvelere bulaştığında yaprakların solunumunu engellemekte ayrıca meyvelerin üzerinde mantar geliştirerek meyve kalitesini bozmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Kabuklu bitin genelde sert çekirdekli meyve ağaçlarında bulunduğuna vurgu yapılan açıklamada kabuklu bit ile etkin ilaçla mücadele yapılması önerilirken, ilaçlama gibi kurumun web sitesi veya müdürlüğün çalışanlarından bilgi uzmanlarından bilgi alınabileceği kaydedildi.