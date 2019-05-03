Kayısıda Nisan ayı geliri 20 milyon 710 bin dolar

Malatya'dan Nisan ayında yurt dışına ihracatı yapılan 8 bin 310 ton kuru kayısıdan 20 milyon 710 bin 900 dolar gelir sağlandı.

Malatya Ticaret Borsası'nın aylık ihracat verileri açıklandı. Buna göre 1 Ağustos 2018 tarihinden 30 Nisan 2019 tarihine kadar geçen 9 aylık süre zarfında 100'ün üzerinde ülkeye toplam 83 bin 586 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleşti. Bu ihracat karşılığında ise Malatya'ya 211 milyon 119 bin 8 dolar girdi.

MTB verilerine göre geride kalan Nisan ayında ise toplam 8 bin 310 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. Bunun karşılığında ise 20 milyon 710 bin 900 dolar gelir kaydedildi. Nisan ayında yapılan ihracatın 6 bin 681 tonu şekerpare, 984 tonu endüstriyel ve 645 tonu ise kesilmiş kategorilerinden oluştu. Açıklanan verilere göre geçen yılın Nisan ayında ise 6 bin 568 ton ihracat karşılığında 19 milyon 633 bin 507 dolar gelir elde edilmişti. Verilere göre 2018 Nisan ayı ile 2019 Nisan ayı arasındaki ihracat farkı ise bin 742 ton.

Malatya'dan geçtiğimiz Mart ayında yapılan 8 bin 386 ton kuru kayısı ihracatından da 20 milyon 547 dolar gelir sağlanmıştı.

Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısı, 2018 yılında 112 ülkeye ihraç edildi. 2018 yılında 95 bin 350 ton kuru kayısı karşılığında 261 milyon 397 bin dolar gelir elde edildi.