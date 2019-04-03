Kayısıda zirai don etkili oldu

Malatya'da geçtiğimiz hafta yaşanan zirai don hadisesinin ardından, bölgede inceleme yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin raporuna göre, özellikle düşük rakımlı alanlarda kayısıda hasar tespit edildi.

24-25 Mart günü Malatya'da hava sıcaklığının eksinin altına düşmesi ile görülen zirai don sonrası Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sahada inceleme yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Müdürü Tahir Macit, Malatya'nın birçok bölgesinde kayısı yetiştiriciliği yapıldığını belirterek “Kayısı ağaçları Fenolojik olarak bulundukları rakım, bölge yöney durumlarına göre farklılıklar göstermektedir. Dolayısı ile zirai don olayının yaşandığı dönemde ise küçük meyve, çiçek ya da henüz çiçeklenmenin görülmediği tomurcuk döneminde olan bölgeler bulunmaktadır. Meydana gelen zirai don neticesinde özellikle çiçek döneminde olan bölgelerde zirai don kısmen etkili olmuştur. Don tehlikesi bitmedi önümüzdeki günlerde de zirai don meydana gelebilir” ifadelerine yer verdi.

Yaşanan zirai don hadisesi sonucunda yaptıkları ön tespitte kısmen hasarın meydana geldiğini dile getiren Macit, şunları söyledi:

“Akçadağ ilçesinde toplam 28 mahallede hasar tespit edilmiştir. Havaalanı civarı Bahri Aşağı Örüşkü, Karapınar, Aydınlar, Sultansuyu Tarım İşletmesi hattından Kömekavak, Altunlu, Gölpınar, Ören hattı, ayrıca Tohma Vadisi, Esenbey, Taşolar ve civarı genellikle don çukuru bölgelerde hasar tespit edilmiştir. Yaklaşık bin-bin 100 rakım üzeri bölgeler henüz tomurcuk evresinde olması nedeni ile herhangi bir hasar tespit edilememiştir. Battalgazi İlçesi sınırlarında ise ağırlıklı olarak baraj sahili bölgesi olup Adagören, Fırat, Boran, Hasırcıları takiben Hatunsuyu bölgesinde, kısmen Orduzu, Karaköy bölgesi don çukurlarında hasar tespit edilmiştir. Yazıhan ilçesinde bin 100-bin 200 rakımın altındaki mahallelerimizin tamamında don çukuru, dere kenarı ve Karakaya baraj sahilinde yaklaşık 20 Mahallede hasar tespit edilmiştir. Diğer bölgeler henüz tomurcuk evresinde olması nedeni ile herhangi bir hasar tespit edilememiştir. Yeşilyurt İlçesi sınırlarında ise Dilek, Mahmudu, Şahnahan, Özal, Çayırköy, Kuyulu, Görgü, Gözen istikametinde kısmen hasar meydana geldiği tespit edilmiştir. Arguvan, Arapgir, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak İlçelerinde genel olarak tomurcuk evresinde, Doğanyol, Kale ve Pütürge İlçelerinde çiçek ve küçük meyve evresinde olup yaşanan düşük zirai don nedeni ile önemli bir hasar tespit edilmemiş olup, lokal bölgelerde don çukurlarında kısmi hasarlar söz konusudur.”

İl Müdürü Macit, yaşanan zirai don hadisesinin akabinde yağmur yağışlarının da devam etmesi nedeni ile hasar tespitinin esas çalışmalarının da olumsuz etkilendiğini belirterek, “Söz konusu meydana gelen don hasarına esas tespit çalışmaları Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından sürdürülmektedir” diye konuştu.

Çiftçilere çiçek manolyası ile mücadele kapsamında ilaçlama tavsiyesinde de bulunan Macit, ilaçlama olmaması durumunda ürün kaybı yaşanabileceğini ve çiftçilerin zarar görebileceğini söyledi.