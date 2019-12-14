Kayısılı baklava için patent çalışması

Malatya'da KOSGEB den destek alarak ev yemekleri işletmesi açan kadının yaptığı Kayısılı Baklava için patent başvurusunda bulunulacak.

Gün kurusu Kayısı ile Baklava yapan ev yemekleri işletmecisi Nalan Sakar'ın bu çalışmasını yerinde görmek ve kayısı Baklavayı tatmak için işletmeyi ziyaret eden, Küçük ve Orta Sanayiciyi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Malatya İl Müdürü Murat Seki ile Lokantacılar Derneği Başkanı Furkan Turmuş, Kayısılı Baklavayı beğendiler.

KOSGEB Malatya İl Müdürü Murat Seki, işletmeyi ziyaretinde Kayısılı Baklavayı tattıktan sonra yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir lezzet olmuş. Her şeyden önce Malatya'nın yöresel bir ürününü ülkemize mal olmuş ürün ile birleştirilmesi sonucu gerçekten çok güzel organik bir ürün ortaya çıkmış” ifadelerini kullandı. “Nalan Hanım zaten KOSGEB'in girişimci programı kapsamında destek alarak iş yeri kurmuş bir bayan girişimcimiz. Kendisi ev yemekleri konusunda faaliyet gösteren bir girişimcimiz. Fakat ev yemekleri konusu itibari ile epey geniş bir yelpaze. Kendini gerçekten geliştirmiş ve kayısıyı baklava ile buluşturmuş. Gerçekten insanların bunu tatması gerekiyor çünkü çok büyük bir değer çok büyük bir lezzet" diyen Murat Seki, “Ülkemizdeki tüm tatlı severler muhakkak bu tatlıyı tatmalarını tavsiye ediyoruz. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir ürün olmuş kendisine çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda hem şekerli yapmış hem de şekersiz olanını yapmış.Yani şeker hastası olanlar şekeri olmayan Baklavayı yiyebilirler. Her şeyden önce için organik gün kurusu kayısı kullanmış. Bunu kesinlikle insanların tatması görmesi lazım ve biz kendisine başarılar diliyoruz. Tabi önce bunu girişimcimiz koruması lazım patent şeklinde bunu koruma altına alması lazım. Aynı zamanda da marka tescil belgesini de işletmemize kazandırmamız lazım. Daha sonrasında ise KOSGEB'in girişimcilik faaliyetlerinden yararlanıp dünyaya açılması noktasında da elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Lokantacılar Derneği Başkanı Furkan Turmuş ise, zengin bir kültüre sahip Malatya mutfağının lezzetli tatlılarından birisinin ev baklavası olduğuna parmak basarak, "Tabi burada işletmecimiz gün kurusu ile dünyaya mal olmuş kayısımız ile buluşturmuş. Gerçekten güzel bir lezzet yakalamış afiyetle yedik. Bölge olarak Malatya'da şuan gastronomi adına güzel çalışmalar gerçekleşiyor. İşletmecimiz bu tarz faaliyetlere öncelik oluyorlar. Nalan Hanımda bu işletmecilerimizden birisidir. Malatya mutfağına güzel bir lezzet katmak istiyor. Ev baklavası iki çeşit yapmış hem gün kurusuna glikoz kullanmadan doğal şeker pancarı ile ürettiği şerbet ile yaptı. Bide diyet özellikle şeker hastalarının tercih edeceğini yapmış gayet beğendik ve güzel bir lezzet ortaya koymuş" dedi.

İşletmeci Nalan Sakar da, “Kayısılı Baklava ürettiğimiz duyulunca siparişlerimiz arttı. Müdürümüz ve dernek başkanımız gelip tatlımızı tattılar. Çok beğendiler ve ben hepsine çok teşekkür ederi. Desteklerini bizden esirgemediler. Malatyalılar geliyor siparişlerimiz arttı ve İstanbul'dan arayan var bir tane de Fransa'dan arayan oldu. Ona da tatlıyı göndermeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakar, konuyu araştırıp, Kayısılı Baklavanın patentini almak için girişimde de bulunacağını da kaydetti.