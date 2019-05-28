Kayısının başkenti Avrupa macerasına hazır

Spor Toto Süper Ligi 5'inci sırada bitirerek Avrupa vizesi alan Malatya'da bu durum en çok kayısıdan para kazanan esnafları sevindirdi. Esnaflar, kayısının Yeni Malatyaspor sayesinde Avrupa'da daha iyi tanıtılacağını düşünüyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne gitme hakkı elde etmesi şehirde 7'den 70'e herkes tarafından sevinçle karşılandı. Dünyada kayısının başkenti olarak bilinen şehir şimdi Avrupa'da yaşayacağı serüvene hazırlanıyor.

Sokaktaki vatandaştan çarşıdaki esnafa kadar bütün Malatyalılar dört gözle Avrupa Kupası maçlarını beklerken, Avrupa vizesine en çok sevinenlerin başında ise kayısıcı esnafı geliyor. Esnaflar, kayısının Avrupa'ya Yeni Malatyaspor sayesinde daha iyi tanıtılacağını ifade ederek şehre gelecek yabancı takım taraftarının ise kayısıyı ana vatanında tatma fırsatı yakalayacağını dile getirdi.

Yeni Malatyaspor'un kendilerine anlatılmaz bir duygu yaşattığını ifade eden Murat Gün isimli esnaf, “4 senede 2. Lig'den buraya geldik. Bu yıl da UEFA'ya gidiyoruz. Çok mutluyuz” dedi. Kayısının dünyaya iyi tanıtılmadığını aktaran Gün, “Bu maçlardan dolayı kayısımızı Avrupa'ya daha iyi tanıtacağız herkes kayısı gerçek anlamda tanıtmış olacak” şeklinde konuştu.

Hikmet Gönültaş ise Yeni Malatyaspor'un Avrupa'ya gitmesinin gurur verici olduğunu kaydederek, “En son 16 yıl önce gittik. Şu an mutluluğumuz tarif edilemez” ifadelerini kullandı. Oynanacak maçlar dolayısıyla yabancıların şehirde ilk uğrayacağı yerlerden birinin kayısı pazarı olacağını aktaran Gönültaş, “Biz bu sayede hem kayısımızı tanıtacağız hem de satış yapacağız. Bu hepimiz için büyük bir fırsat” dedi.

Erdal Doğan da Avrupa maçlarını sabırsızlıkla beklediklerini dile getirerek maçlar sayesinde yabancıların kayısıyı daha iyi tanıyacağını vurguladı.