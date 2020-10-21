Kayısının fiyatı katlandı

Malatya'da kuru kayısı fiyatları geçen yıla göre yüzde 100 oranında artış gösterdi.

Dünya kayısı başkenti olarak bilinen Malatya'da bu yıl kayısı üreticisi emeğinin karşılığını alacak. Lisanslı depoculuk uygulamasına başlanılıp Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde kuru kayısı alımının başlamasıyla birlikte fiyatlar yükseldi. TMO tarafından gün kurusu kayısının kilosu 23 TL'den ve kükürtlü kayısının kilosunun da 21 TL'den alınmaya başlamasıyla kayısı değerinde satılmaya başladı ve şire pazarında da kayısı fiyatları yükseldi. İnternet aracılığıyla kuru kayısı satan sitelerde de kuru kayısı fiyatlarının oldukça yükseldiği görülüyor. Bir internet sitesi verdiği ilanda, gün kurusu kayısının 250 gramını 17,90 TL'den sattığını duyurdu. İlanda, 250 gram gün kurusu kayısının fiyatı 31.60 TL gösterilip, yüzde 43 indirim yapılarak, 250 gramının 17,90 TL'den satıldığı vurgulandı. Bu satışa göre gün kurusu kayısının kilosu 71.60 TL'ye geliyor. Eğen indirim yapılmadan satılsaydı gün kurusu kayısının kilosu 126.40 TL olacaktı. Tescilli ürünlerin arasında yer alan Malatya'nın dünyaca meşhur kayısısının geçen yılkı bu dönem ile bu yılki aynı dönem arasındaki fiyatı yaklaşık yüzde 100 artmış durumda.

Fiyatın aşırı yükselmesinde TMO'nun alım yapmaya başlamasının yanı sıra bu yılki rekolte düşüklüğü ve dövizin yükselmesi de gösteriliyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü başkanlığındaki komisyon tarafından kuru kayısı tahmini rekoltesi 85 bin ton olarak açıklanırken, bazı sivil toplum kuruluşları ise tahmini rekoltenin fazla açıklandığını ileri sürüp, 2020 yılında Malatya'da kuru kayısı tahmini rekoltesinin 70-80 bin ton civarında tahmin ettiklerini iddia etmişlerdi.

“Tüketici pahalı buluyor”

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesinde kayısı üreticisi olan, şire pazarında kayısı ve ürünleri satan Ziraat Mühendisi Hamza Boyun, kuru kayısı fiyatlarının yükselmesini değerlendirdi. Boyun, kuru kayısı fiyatının yükselmesine sebep olarak, TMO'nun alımı, rekolte düşüklüğü ve dövizin yükselmesini göstererek, “TMO'nun alımı, küçük kayısılar için iyi oldu. Zaten iri ve kaliteli kayısılar her zaman pazar buluyor” dedi. Boyun, fiyatın yükselmesiyle bu kez de tüketicinin pahalı bulup, tüketici alımının düştüğünü kaydetti.