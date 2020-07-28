Kayısının katma değeri artacak

Dünya kayısı başkenti Malatya'da kayısıya katma değer katacak önemli bir proje hayata geçirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin DAP işbirliğinde faaliyete geçirdiği 'Kayısı Yıkama Boylandırma, Soğuk Hava Deposu ve Kayısı Çekirdeği Kırma Eleme Tesisi' ile kayısı da önemli bir ivme kazandırılıyor.

Darende İlçesi Balaban Mahallesinde kurulan tesis, Malatya'nın önemli bir ihraç ürünü olan kayısı için büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kayısıda Katma Değerin Artırılması” Projesi kapsamında kazandırılan tesis, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edildi. Projede, Kayısı Yıkama Boylandırma Ünitesi ve Soğuk Hava Deposu ile Kayısı Çekirdeği Kırma Eleme Tesisi bulunuyor. Kısa süre önce faaliyete geçen tesisi, Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş işletiyor.

Ekonomik kayıpları önlüyor

Üreticinin kayısısına katma değer sağlayan yıkama ve boylandırma ünitesinde ürünler elenerek 5 farklı gruba ayrılıyor. Böylece her ürün kendi sınıfının fiyatını alarak, çiftçinin ekonomik kayıplarını önlüyor. Kayısı Çekirdeği Kırma ve Eleme tesisinde ise çekirdekler kırılıyor ve kabuklarından ayrılarak üreticiye teslim ediliyor. Çok küçük ücretlerle verilen hizmetler, kayısı üreticisine önemli avantajlar sağlıyor.

Bin tonluk soğuk hava deposu ise ürününü hemen satmak istemeyen çiftçinin ürününün korunmasını sağlıyor.

Kayısı Yıkama Boylandırma ve Soğuk Hava Deposu ile Kayısı Çekirdeği Kırma Eleme Tesisi Sorumlusu Ahmet Köse, tesisin vatandaşlarca çok takdir gördüğünü ifade ederek projenin faaliyete geçirilmesi dolayısıyla vatandaşların emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ettiklerini belirtti.