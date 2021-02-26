Kayısıyı don vurdu

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesinden dolayı Malatya'nın Darende İlçesi ve bölgesinde kayısı ağaçlarının meyve gözelerinde ciddi zararların olduğu ileri sürüldü.

Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca, sigorta kapsamında olmayan bu olaydan dolayı çiftçilerin çok mağdur olacaklarını söyledi. Karaca, "Havalar mevsim seviyeleri üzerinde seyrederken kayısı ağaçlarının tomurcukları da iyice kabarmıştı. Geçen hafta sıcaklık özellikle gece sıfırın altında eksi 10-12'lere düşmesi ile Darende ilçemizde kayısı ağaçlarının meyve gözleri soğuk sebebi ile zarar görmüştür. Üreticimiz de bu sıkıntılarını mahalle muhtarları aracılığı ile İlçe Tarım Müdürlüğüne dilekçe ile müracaatta bulundular. Dolayısı ile çiftçilerimiz bu olayın tarım sigortaları kapsamında olmadığından dolayı kayısı üreticilerimiz ciddi sorun yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Karaca, “Tarım Müdürlüğümüze bu konuda büyük bir sorumluluk düşmektedir. Üreticimizin zararını tespit noktasında titiz bir çalışmanın yapılıp hasarın tespit edilip rapor edilmesi gerekmektedir. Rapor ile hazırlanan veriler kapsamında üreticimizin zararı devletimiz tarafından karşılanıp Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının ertelenerek çiftçilerimizin mağduriyetleri giderilmelidir" dedi.