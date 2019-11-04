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Kaymakam Aydın okul denetledi

Malatya’nın Pütürge İlçe Kaymakamı Recep Aydın, okulda denetim yapıp, cenaze evinin inşaat alanını inceledi.

Malatya'nın Pütürge İlçe Kaymakamı Recep Aydın, okulda denetim yapıp, cenaze evinin inşaat alanını inceledi.


İlçe Kaymakamı Recep Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Toper, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bedri Altuntaş, Bakımlı İlk ve Ortaokulunu ziyaret ettiler. Okulda incelemeler yapan Kaymakam Recep Aydın, Okul Müdürü Mustafa Yaman'dan okul hakkında bilgi aldı. Ardından okul öğretmenleriyle bir araya gelen Kaymakam Aydın, eğitimin uzun bir süreç olduğunu ve bu sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencileri bir taraftan değerlerle donatırken, diğer taraftan akademik olarak geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaymakam Aydın, bütün öğretmenlerin kendi çocuklarının nasıl eğitim almalarını istiyorlarsa, öğrencilerini de o şekilde yetiştirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Bakımlı ilk ve ortaokulunun başarısının artmasının öğretmen motivasyonunun artmasıyla doğru orantılı olduğuna değinen Aydın, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmeleri dileğinde bulundu. Kaymakam Aydın, toplantının ardından öğrencilerle birlikte yemek yedi. Her öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenen Kaymakam Recep Aydın, bir süre öğrencilerle sohbet etti ve çeşitli sorular yöneltti. Bu arada, okul ziyaretinin ardından Bakımlı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Kaymakam Aydın, mahallenin sorunlarını dinledi.


Mahalleye yaptırılacak olan cenaze evinin inşaat alanını gezen Kaymakam Aydın, daha sonra mahalleden ayrıldı.

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