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Kaymakam Baytak hastane denetledi

Malatya’nın Yazıhan ilçesi Kadın Kaymakamı Kutsal Baytak, ilçe hastanesinde denetim yaptı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Kadın Kaymakamı Kutsal Baytak, ilçe hastanesinde denetim yaptı.


Kaymakam Kutsal Baytak, Şehit Eyüp Hacıoğlu İlçe Hastanesini ziyaret etti. Hastane Başhekimi Uzman Doktor Nur Demir Kaplan'dan kurum ve çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Baytak, daha sonra ilçe hastanesi binası ve çevresinde incelemelerde bulundu.


Baytak, hastanede talep edilenleri not alarak, ilgili ve yetkililere ileteceğini belirtti.

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