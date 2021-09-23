Kaymakam Böçkün'den başarılı öğrenciye hediye

sınıf öğrencisi Asmin Kaya'yı makamında kabul eden Akçadağ'ın yeni Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, dereceye girip il birincisi olan öğreniciyi tebrik ederek öğrenciye hediyelerini takdim etti.

Akçadağ İlçesi Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100. yıl dönümü münasebetiyle okullar arasında düzenlenen “Mektup Yazma Yarışmasında” İl birincisi olan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu 5. sınıf öğrencisi Asmin Kaya'yı makamında kabul etti. Kaymakam Böçkün dereceye girip il birincisi olan öğreniciyi tebrik ederek öğrenciye hediyelerini takdim etti.

Böçkün, başarılı öğrenci Kaya'ya sorular yöneltti ve doğru cevap alınca, öğrenciyi tekrar kutladı.