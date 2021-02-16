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Kaymakam Dolaş korona virüs aşısı oldu

Malatya’nın Arguvan ilçesi Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi’nde korona virüs aşısı oldu.

Malatya'nın Arguvan ilçesi Kaymakamı Gökhan Dolaş, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'nde korona virüs aşısı oldu.


Malatya'nın Arguvan İlçesi Kaymakamı Gökhan Dolaş da, ilçe Toplum Sağlığı Merkezi'ne giderek korona virüs aşısı oldu. Sırası gelenlerin aşı olması için çağrıda bulunan Kaymakam Dolaş, "Sırası gelen tüm vatandaşlarımızın sağlıkları için aşılarını yaptırmalarını önemle rica ediyorum.Salgının yeniden atağa geçmesini önleyip, yaşadığımız bu zor günleri el ele birlikte aşabilmek için başta ana kurallar maske, sosyal mesafe ve hijyen olmak üzere getirilen tedbir ve kurallara uyalım” diye konuştu.

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