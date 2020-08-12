İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Dolaş'a Kızıldaş'tan hayırlı olsun ziyareti

Malatya’nın Arguvan ilçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Kaymakamlığı görevine yeni atanan Kaymakam Gökhan Dolaş’a hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Malatya'nın Arguvan ilçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan Kaymakamlığı görevine yeni atanan Kaymakam Gökhan Dolaş'a hoş geldin ziyaretinde bulundu.


Ziyarette Başkan Kızıldaş, İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş'a, yeni görevinde başarılar diledi. Sohbet havasında geçen ziyarette Başkan Kızıldaş, kaymakam ile ilçenin genel durumu hakkında da çeşitli bilgileri paylaştı.


Ziyaretle ilgili bilgi veren Başkan Kızıldaş, “ İlçenin problemleri, vatandaşlarımızın dertleri ile ilgili konuştuk. İnşallah beraber güzel işler yapacağız. Sayın Kaymakamımıza hayırlı uğurlu olsun dedik. Kaymakam beyin yeni g2örev yeri olan ilçemiz ve kendisi için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Kırıkkale İli Sulakyurt Kaymakamı iken Malatya'nın Arguvan İlçesi Kaymakamlığı görevine yeni atanan ve Arguvan'da göreve başlayan Kaymakam Gökhan Dolaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Önceliğimiz ülkemize, milletimize hizmet etmektir. Hizmet etmek için buradayız. Uyum içinde birlikte güzel hizmetlere imza atacağız inşallah" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.