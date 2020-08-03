İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Dolaş'tan şehit ailelerine ziyaret

Malatya’nın Arguvan ilçesi Kaymakamı Gökhan Dolaş, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Malatya'nın Arguvan ilçesi Kaymakamı Gökhan Dolaş, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.


Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Eymir Mahallesinde şehit Astsubay Birol Akın'ın babası Hasan Akın, yine Eymir Mahallesinde Şehit Ali Askar Yüce'nin babası Muharrem Yüce, Akören Mahallesinde şehit Polis Memuru Hüseyin Kayabaş babası İhsan Kayabaş ailelerine bayram ziyaretinde bulunan Kaymakam Gökhan Dolaş, şehit ailelerinden bir istekleri olup olmadığını da sordu.


Kaymakam Gökhan Dolaş, ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, “ Şehit ve gazi aileleri bizim başımızın tacıdır. Şehitlerimize buradan tekrar Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bizler devlet ve millet olarak şehitlerimizin bize emaneti olan değerli ailelerine minnet borçluyuz ve her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Üstümüze düşen ne varsa yapmak boynumuzun borcudur. Kapımız her zaman sizlere açıktır” dedi.


Ziyaretlere, İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş'ın yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Şengül Uşen ve İlçe Kaymakam Yazı işler Müdürü Ali Ekber Alman da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.