Kaymakam Ersöz, STK'larla bir araya geldi

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz, ilçedeki sivil toplum kuruluşları ile birlikte yapılacak projeler üzerinde istişarelerde bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarının hazırladıkları projelere, İçişleri Bakanlığının destek verdiğini anımsatan Ersöz, “Sizlerde bu mevzuatta yer alan projelerden yararlanmak istiyorsanız, "Bir fikrim var" diyerek projemize katkıda bulunabilirsiniz” dedi.

Doğanşehir Kaymakamlığı proje ofisinde proje hazırlayan tüm sivil toplum kuruluşlarına yardımcı olduklarını dile getiren Ersöz, bu konuda derneklerden projeler hazırlanmasını istedi.

Kaymakam Ersöz ayrıca, silahlanmaya karşı olduklarını da ifade ederek, “Düğünlerde gelenek haline getirilen silah sıkma adetinin kaldırılması konusunda kesinlikle kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Doğanşehir'de de uyuşturucu madde kullanıma karşı mücadele edildiğinin de altını çizen Ersöz, bu konuda sivil toplum kuruluşlarının da destek istedi.

Konuşmaların ardından söz alan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de, toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek projeleri hakkında bilgiler sundular.