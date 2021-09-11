Kaymakam Kazdal'dan hastane denetimi

Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, Şehit Eyüp Hacıoğlu İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında Başhekim Nur Kaplan Demir'den bilgi alan Kaymakam Kazdal, Covid-19 önlemleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek'in Ağrı Vali Yardımcılığına tayinin çıkmasıyla, Edirne Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal Yazıhan Kaymakamlığına getirilmiş, Kazdal geçtiğimiz günlerde Yazıhan'da göreve başlamıştı.