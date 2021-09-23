Kaymakam Kazdal'dan okul denetimi

Malatya'nın Yazıhan İlçesinin yeni Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal, okulları ziyaret ederek, hem denetledi, hem de Covid-19 pandemisi önlemleri hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç ile birlikte İlçedeki Abdurrahman Serttaş İlköğretim Okulu, Yazıhan Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Abdurrahman Serttaş Anaokulunu ziyaret eden Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, okulların bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Okulları ziyaret ederek, hem denetleyen Kaymakam Kazdal, hem de Covid-19 pandemisi önlemleri hakkında bilgi aldı.

Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek'in Ağrı Vali Yardımcılığına atanmasıyla, Edirne Süloğlu Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal da Malatya'nın Yazıhan ilçesi Kaymakamlığına getirilmiş, Kazdal geçtiğimiz günlerde Yazıhan'a gelerek göreve başlamıştı.