Kaymakam Özdemir, esnafları ziyaret etti

Kaymakam Ahmet Özdemir, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi. Ziyaret esnasında satılan sebzeler ve gıda maddelerinin fiyatlarını da soran Özdemir, fiyatların uygun olduğunu belirtti. Zaman zaman alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Özdemir, fiyatların uygun olup olmadığını onlara da sordu.

İlçede ilk ziyaretlerini ilçe merkezinde bulunan esnaflara yaptıklarını belirten Kaymakam Ahmet Özdemir “Esnaflarımızla hem sohbet edelim hem de sorunları ve istekleri varsa onları öğrenelim istedik. Bazı ürünlerin fiyatlarını da sorarak ne safhada olduğunu öğrenmiş olduk” diye konuştu.