İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Özdemir, esnafları ziyaret etti

Hekimhan İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, ilçedeki esnafını ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Kaymakam Ahmet Özdemir, ilçe merkezindeki esnafları ziyaret ederek sorun ve talepleri dinledi. Ziyaret esnasında satılan sebzeler ve gıda maddelerinin fiyatlarını da soran Özdemir, fiyatların uygun olduğunu belirtti. Zaman zaman alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Özdemir, fiyatların uygun olup olmadığını onlara da sordu.


İlçede ilk ziyaretlerini ilçe merkezinde bulunan esnaflara yaptıklarını belirten Kaymakam Ahmet Özdemir “Esnaflarımızla hem sohbet edelim hem de sorunları ve istekleri varsa onları öğrenelim istedik. Bazı ürünlerin fiyatlarını da sorarak ne safhada olduğunu öğrenmiş olduk” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.