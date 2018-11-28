Kaymakam Özdemir muhtarları bilgilendirdi

Muhtarlarla öğlen yemeğinde bir araya gelen Kaymakam Ahmet Özdemir, muhtarlık görevinin ulvi bir görev olduğunu belirterek, mahalle muhtarlarının kurumlar arasındaki görev ve yetkilerinin neler olduğu ve neler yapması gerektiği hakkında bilgiler verdi. Özdemir, “Özellikle kış aylarında kırsal mahallelerimizde altyapı, içme suyu ve ulaşım sorununun giderilmesi noktasında proje çalışmalarına ağırlık verilecek. 2019 yılı içerisinde bu hizmetlerin tamamlanması noktasında ilgili kurumlara da talimat verilerek yazışmalar yapılacak” dedi. Kaymakam Özdemir, mahalle muhtarlarının bölgelerindeki sosyal hizmet ve sosyal yardımlaşma kapsamına giren vatandaşlara ulaşmaları gerektiğini de konuşmasında vurguladı. Muhtarların taleplerini değerlendiren kaymakam Özdemir, ilgili kurum amirlerine eksikliklerin giderilmesi ile ilgili talimatlar verdi. Muhtarlar verilen yemeğe Garnizon Komutanı Asteğmen Süleyman Onur Yangın, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Kırmızı, Emniyet Müdürü Nahit Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Mahmut Karaca, kamu kurum amirleri Muhtarlar derneği başkanı Yusuf Şatır ile muhtarlar katıldı. Toplantı sonrası Hekimhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçildi. Mahalle muhtarlarından Güvenç mahalle muhtarı Hacı Keleş ve Kurşunlu mahalle muhtarı Hüseyin Gider yönetime seçildi.

Seçim sonrasında bir konuşma yapan Kaymakam Ahmet Özdemir, şunları kaydetti:

“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti zor görevdir. Bunun için çok çalışmanız gerekecektir. Seçilen muhtarlarımızı kutluyorum” dedi.

Muhtarlar ise gerçekleştirilen toplantılardan memnuniyet duyduklarını ifade etti.