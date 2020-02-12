Kaymakam Özdemir, sorun dinledi

Malatya'nın Hekimhan İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Daire amirleriyle birlikte vatandaşların istek ve önerilerini dile getirebilmeleri amacı ile Sarıkız Mahallesinde vatandaşla buluşan Kaymakamı Ahmet Özdemir, mahalle halkının ilettiği sorun ve talepleri tek tek not aldı.

Vatandaşların ilettikleri sorun ve talepleri acil durumuna göre sıraya koyup çözmeye çalışacaklarını söyleyen Kaymakamı Özdemir, belediyeyle ilgili olan sorun ve talepleri ise ilgili belediyelere ileteceklerini dile getirdi.