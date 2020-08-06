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Kaymakam Özdemir'den denetleme

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, Kurban Bayramı sonrası dönüş yapan gurbetçi yolcuların kontrollerine bir süre Kaymakam Ahmet Özdemir de katıldı.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, Kurban Bayramı sonrası dönüş yapan gurbetçi yolcuların kontrollerine bir süre Kaymakam Ahmet Özdemir de katıldı.


Kaymakam Ahmet Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine gelip de geri dönüş yapan sürücüleri kontrol eden güvenlik kuvvetlerini uygulama ve yol kontrol noktalarında denetledi.


Uygulama kapsamında durdurulan araçlardaki yolcuların geçmiş bayramını kutlayan Kaymakam Özdemir, sürücüleri, emniyet kemeri takmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

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