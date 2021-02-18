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Kaymakam Öztaş aşı oldu

Malatya’nın Hekimhan ilçesi Kaymakamı Muhammed Öztaş covid-19 aşısı oldu.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kaymakamı Muhammed Öztaş covid-19 aşısı oldu.


Covid-19'a karşı Türkiye'de sürdürülen aşı çalışmaları kapsamında ilk doz aşısını Hekimhan Devlet Hastanesinde yaptıran Kaymakam Muhammed Öztaş, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisinden uzak kalmak için aşı tavsiyesinde bulunup, "Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu aşı takvimi çerçevesinde ilk doz aşımızı olduk. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızın sağlıkları için aşılarını yaptırmalarını önemle rica ederim" dedi.

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