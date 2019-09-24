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Kaymakam Recep Aydın, vatandaşların sorunlarını dinledi

Malatya’nın Pütürge ilçesi Kaymakamı Recep Aydın, mahalleleri ziyaret ederek, sorunları yerinde inceledi ve vatandaşları dinledi.

Malatya'nın Pütürge ilçesi Kaymakamı Recep Aydın, mahalleleri ziyaret ederek, sorunları yerinde inceledi ve vatandaşları dinledi.


İlçedeki mahallelerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını yerinde görmek için, Uzuntaş ve Kayadere Mahalleleri sakinleriyle bir araya gelen Kaymakamı Recep Aydın, mahalle muhtarı, vatandaşlar ve ihtiyaç sahipleriyle yakından ilgilendi. Kaymakam Aydın, mahalle sakinlerinin sorunları hakkında bilgi aldıktan sonra, barınma ihtiyacı olan vatandaşlarla, ihtiyaç ve sorunlar hakkında tespitlerde bulundu.


Vatandaşların ilgi gösterdiği Kaymakam Aydın'ın ilçedeki yetkililerle birlikteki ziyaretinde, sorunlar not edildi ve çözümü noktasında imkanlar ölçüsünde yardımcı olunacağı sözü verildi.

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