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Kaymakam Şahin mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Asmaca Mahallesi’ni ziyaret ederek, halkın sorunlarını dinledi.

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Asmaca Mahallesi'ni ziyaret ederek, halkın sorunlarını dinledi.


Kaymakam Abdullah Şahin mahalle ziyaretleri kapsamında, Asmaca Mahallesini ziyaret etti. Mahallelinin sorunlarını dinleyen Kaymakam Şahin, "Halkın sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışmaktayız. Devletimizin imkanları dahlinde elimizden gelen her türlü hizmeti vatandaşlarımıza sunmak amacındayız. Kapımız her zaman sizlere açıktır. Bizi ağırlayan bütün mahallelilere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


Ziyaret nedeniyle memnuniyetini belirten mahalle sakinleri ise Şahin'e teşekkür etti.

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