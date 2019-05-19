Kaymakam Şahin Mehmetçikle iftarda bir araya geldi

İlçe Jandarma Komutanlığı'nın, iftar yemeğine, Kaymakam Abdullah Şahin'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz ile askerler katıldı.

İftar yemeğinde sonra askerlerle sohbet eden Kaymakam Şahin, huzur ve asayişi sağlamak adına 24 saat görev yapan jandarma personeline teşekkür ederek “Kutsal bir görevi kahramanca ve fedakarca yerine getiriyorsunuz. Böyle kutsal bir vazifeyi icra eden siz askerlerimizle iftar açmak ayrı bir huzur verdi. Allah ekmeğimize suyumuza göz dikenlere fırsat vermesin. Ailelerinizle beraber daha nice Ramazanlara kavuşmayı temenni ediyorum” diye konuştu.