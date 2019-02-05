İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Şahin öğrencilerle bir araya geldi

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Şehit Tuncay Göksoy çok programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi.


Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay ile beraber okul idarecileriyle bir araya geldi. Kaymakam Şahin eğitim kurumlarının genel durumları, ihtiyaçları, okul idarecilerinin eğitim ve öğretime yönelik talepleri, öğrencilerin sağlık taramalarının rutin olarak yapılması ve okulların güvenliği açısından kamera sistemleri konusunda bilgiler aldı. Kaymakam Şahin, daha sonra öğrencilerle birlikte yemek yeyip, sohbet etti. Öğrencilerin istek ve sorunlarını dinleyen Şahin, eğitim ve öğretimin imkanlarının güzelliğinden bahsederek öğrencilere derslerine çok çalışmalarını ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiğini söyledi.


Şahin, “Çocuklarımızın derslerinde başarılı olması için çalışmalarımızın artırılması, eğitim camiamızdan en önemli beklentimizdir” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.