Kaymakam Şahin öğrencilerle bir araya geldi

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay ile beraber okul idarecileriyle bir araya geldi. Kaymakam Şahin eğitim kurumlarının genel durumları, ihtiyaçları, okul idarecilerinin eğitim ve öğretime yönelik talepleri, öğrencilerin sağlık taramalarının rutin olarak yapılması ve okulların güvenliği açısından kamera sistemleri konusunda bilgiler aldı. Kaymakam Şahin, daha sonra öğrencilerle birlikte yemek yeyip, sohbet etti. Öğrencilerin istek ve sorunlarını dinleyen Şahin, eğitim ve öğretimin imkanlarının güzelliğinden bahsederek öğrencilere derslerine çok çalışmalarını ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiğini söyledi.

Şahin, “Çocuklarımızın derslerinde başarılı olması için çalışmalarımızın artırılması, eğitim camiamızdan en önemli beklentimizdir” diye konuştu.