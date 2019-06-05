Kaymakam Şahin şehit ailelerinin bayramını kutladı

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Soy ve İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz ile birlikte Bayram Namazını kıldıktan sonra cami bahçesinde vatandaşlara ikramlarda bulundu. Daha sonra ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret eden Kaymakam Şahin ailelerin bayramlarını kutladı.Şahin şehitlerin mezarını da ziyaret ederek dua etti.

Burada konuşan İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, "Şehitlerimizin anne ve babaları ile sıcak, samimi ve içten sohbetiyle naçizane bir evlatları olarak onların acılarını elimizden geldiği kadarıyla hafifletmeye çalışıyoruz. Şehitlerimizin anne ve babaları bizlere emanettir, bizler de onların manevi evlatlarıyız, Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve refahı için canlarını veren Şehitlerimizin hakları ödenemez. Şehitlerimizden geriye kalan ailelerimiz Şehitlerimizin kıymetli emanetleridir. Bu emanete sahip çıkmak devlet ve milletimiz olarak boynumuzun borcudur. Bizler her zaman şehit ailelerimizin yanındayız" diye konuştu.