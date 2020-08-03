İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Teke'dan bayram ziyareti

Malatya’nın Akçadağ İlçesi Kaymakamı Hulusi Teke, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Malatya'nın Akçadağ İlçesi Kaymakamı Hulusi Teke, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.


Akçadağ İlçesi Kaymakamı Hulusi Teke, Covid-19 salgını sürecinde fedakarca halk sağlığı için çalışan sağlık personellerini hastanede ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Hastane ziyareti sonrasında, emniyet, Jandarma, yol trafik uygulama noktalarını ve cezaevinde bayramda çalışan kamu personellerini ziyaret ederek bayramlarını tebrik eden Kaymakam Teke, ilçedeki tüm şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.


Kaymakam Teke ziyaretlerinde, Covid-19 salgını nedeniyle, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını önerdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.