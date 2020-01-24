Kaymakam Teke'den bağımlılıkla mücadele çağrısı

Akçadağ Kaymakamlığında, bağımlılıkla etkin mücadele kapsamında toplantı yapıldı. Toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Hulusi Teke, gençleri ve toplumu uyuşturucudan korumak için sadece polisiye tedbirler alınmasının yeterli olmayacağını belirterek, "Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele, sadece kriminal ve polisiye önlemlerle üstesinden gelinecek bir husus değildir. Konu; aile, okul, toplum, ahlak, din gibi çok değişik alanlarda değerlendirilmesi gereken bir olgudur. Bu toplantılardan maksadımız da bu bağlamda yapabileceklerimizi analiz edip karara bağlamaktır. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte bir dizi önlem ve etkinliklerimiz olacak. Hedefimiz, gayemiz sağlıklı gençler, sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplum oluşturabilmektir. Bir taraftan bu illetin pençesine düşmüş çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmak ve bunların ailelerine ulaşmak, diğer taraftan ve en önemlisi de gençlerimizi zehirleyenlerle mücadele etmek amacıyla her türlü tedbiri alacağız. Uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik güçlerimiz ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Ama bağımlılıkla mücadelede ailelerin, öğretmenlerin, yöneticilerin bu konuda bilgilendirilmesi ve el birliği içerisinde hareket edilmesi gerekmektedir. Bireylerin özellikle gençleri madde kullanımı ve bağımlılığından uzak tutmak, bu konu hakkında toplumun genelinde bilinç düzeyini artırmak her toplum ferdinin görevidir" diye konuştu.

Bağımlılıkla mücadelede Akçadağ'ın mevcut durumu, tespit edilen yeni sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda, sosyal projeler, kurumlar tarafından yürütülen ve yürütülmesi planlanan faaliyetler hakkında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Bağımlılık yapıcı madde denetimlerine hız kesmeden devam edilmesi, emniyet ve jandarma birimleri tarafından denetimlerin artırılması konuları görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca, ilçede faaliyet gösteren ilgili kurumlar tarafından bağımlılıkla mücadele hususunda bilinç ve farkındalık oluşturmaya yönelik birtakım önlemler alınması, çeşitli program ve etkinlikler düzenlenmesi, özellikle ailelere yönelik yapılması öngörülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıya İlçe Kaymakamı Hulusi Teke, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Kumtepe, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Belediye Başkanlığı, Meslek Yüksek Okulu, İlçe Müftülüğü, İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı ve İlçe Devlet Hastanesi yetkilileri katıldı