İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Türkoğlu, karlı yolları açma çalışmalarını denetledi

Malatya’nın Darende ilçesinde zaman zaman etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu karlı yolların açılması için yapılan çalışmaları denetledi.

Malatya'nın Darende ilçesinde zaman zaman etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu karlı yolların açılması için yapılan çalışmaları denetledi.


Malatya'nın Darende ilçesinde özellikle kırsal mahallelerde etkili olan kar nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için yolların ulaşıma açık kalması noktasında çaba gösteriliyor. Kaymakam Ökkeş Sefa Türkoğlu da Kurudere Mahallesi'ni ziyaret ederek karlı yolların açılması konusunda denetim gerçekleştirdi.


Kurudere Mahallesi Muhtarı Mahmut Yorgancı ile birlikte yolları inceleyen Kaymakam Türkoğlu, yolda koyunlarını ağıla götüren çoban ile de bir süre sohbet etti.

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