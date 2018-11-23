Kaymakam Zengince muhtarların sorunlarını dinledi

Belediye Sosyal Tesislerinde toplanan muhtarlar mahallelerin sorunları hakkında Kaymakam Enver Hakan Zengince ve Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser'e bilgiler verdi. Kaymakam Zengince burada yaptığı konuşmada , “Bizlere iletmek istediğiniz bir sorununuz bir talebiniz var ise bir toplantı yaparak konuşalım istedik. Belediye ile iş ve işlevleriniz mahallelerimizin alt yapı üst yapı işleriniz takip ediliyor. Burada kayıt altına girmesi gereken sorunlarınız var ise onları da alarak çözüm için elimizden gelen gayreti hep birlikte gösterelim” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ise, "Darende birlik ve beraberliğe en fazla önem verilen ilçelerden biridir. Çok şükür huzursuzluğumuz yok, güvensizliğimiz yok. Bir birimize güvenimiz sonsuz, aramızda yanlış insanları barındırmıyoruz. Darende olarak mahalleler olarak huzurlu bir ilçeyiz, bunu her zaman söylüyorum bu güzel bir olay bizler göreve devam edelim etmeyelim Darende'de bir sıkıntı olmaz. Darende olarak hizmetlerin en güzelini aldık almaya da devam edeceğiz. Darende kurulduğu günden beri çalışmaları sürdürülen ama bir yol alınamayan Darendemizin küçük sanayi sitesini yaptık bölgemizde ve bir çok ilde dahi olmayan fizik tedavi hastanemizin yapım çalışmaları sürüyor. Bildiğiniz gibi eğitime de çok önem veriyoruz nitelikli okullardan ikisini getirdik. Darendemize proje imam hatip lisesi ve fen lisemiz mevcut kapalı halı saha, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve elli yılda gelmesi mümkün olmayan doğal gaz geliyor. Rabb'im kısmet eder etmez bilemeyiz ederse yapacağımız bir çok hizmetler daha olacaktır” diye konuştu.