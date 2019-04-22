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Kaymakam Zengince muhtarlarla bir araya geldi

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, 31 Mart Yerel Seçimler sonrası görevlerine başlayan 67 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.


Darende Mili Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya mahalle muhtarlarının yanı sıra İlçe Belediye Başkanı İsa Özkan ve kamu kurum amirleri katıldı. Muhtarlara hitap eden Kaymakam Zengince, yeni seçilen ve görevine devam eden muhtarlara görevlerinde başarılar dileyerek, "Her muhtar mahallesinde devleti, Cumhurbaşkanını, valiyi ve kaymakamı temsil eden kişidir. Mevzuatımızda da kendi köyünün, mahallesinin mülki idare amiridir, belediye başkanıdır, kanaat önderidir. Muhtarlardan beklentimiz fazla. Çünkü muhtarlar kanunların uygulanmasında sorumlu olan kişidir. Devletin mührünü taşıyan milletin birliğinin, beraberliğinin yanında olmalı” ifadelerini kullandı. Muhtarlar toplantısında konuşan Darende Belediye Başkanı İsa Özkan ise seçilen muhtarları tebrik etti. Yeni dönem için düşüncelerini dile getiren Özkan, "Her muhtarımız, Belediyenin kendisine adaletle muamele ettiğinden, sorunları çözeceğinden emin olmalı. Tüm mahallelerimizi sıklıkla ziyaret edip istişarelerde bulunacağız. Parke Üretim Tesisi ve Asvalt şantiyemizi çok kısa sürede kurup ilçemizi, mahallelerimizi daha yaşanır hale getireceğiz. Bizler seçilmiş insanlarız toplumu kucaklama bizlere düşüyor hizmette adaletli olmaya çalışacağız. Seçim sürecinde mahallelerimizi gezdim ve eksikleri gördüm, inşallah birlik ve beraberlik içinde bu eksikleri gidereceğiz” diye konuştu.


Programın son bölümünde İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince ve Belediye Başkanı İsa Özkan muhtarların taleplerini alarak soruları yanıtladı.

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