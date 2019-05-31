Kaymakam Zengince muhtarlarla iftarda buluşturdu

Belediye Sosyal tesislerinde verilen yemekte bir konuşma yapan kaymakam Enver Hakan Zengince, “Halkımızın teveccühü ile belediye başkanı seçildi belediye meclis üyesi seçildi muhtarlarımız seçildi sizlerle birlikte mahallelerimizin daha huzurlu olması için hizmet götürmeye gayrete edeceğiz. Bizlere öğretilen makamların gelip geçici olduğu fani olduğu, önemli olan güzel ahlak ve bu dünyada eser bırakmanın gerekli olduğu öğretildi mahallelerinizden seçmenlerin sizlerden beklediği hizmet, kanunların yürütümü gerekli ihtiyaçların karşılanması aynı zamanda sizlerden beklentileri arasında daha büyük ve önemli olanlar da var. Bunların en önemlisi oralarda birik, beraberlik ve düzenin sağlanması en yaşlısından çocuğuna kadar merhametle, şefkatle hürmet içinde davranılması onların gönüllerini kazanmaya ve mutlu etmeye yönelik hizmetlerin yapılması gerekmektedir. Başta kaymakamlık, belediye, muhtarlıklar olarak üzerimize yüklediğimiz sorumluluk içerisinde gönüllere girebiliyorsak, onların gönüllerinde yer ede biliyorsak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmiş olacağız. Devletimizin verdiği imkanlar ölçüsünde başta kaymakamlık olarak sizlere destek vermenin gayretleri içerisinde olacağız. Devletimizin bütün kurumları muhtarlarımıza her zaman açık herkes üzerine düşen mesuliyet ve sorumluğu yerine getirme gayretinde olmalıyız” diye konuştu.

İftar yemeğine, Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı İsa Özkan ve muhtarlar katıldı.