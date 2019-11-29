İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakamdan Jandarma denetimi

Malatya’nın Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Jandarma Komutanlığını denetledi.

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, İlçe Jandarma Komutanlığını denetledi.


Görevi başındaki personeller ile sohbet eden Kaymakam Köroğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Tolga Coşkun'dan genel asayiş ve güvenlik konularında bilgi alarak tüm personele görevlerinde başarılar diledi.


Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu'nun zaman zaman böyle kurum denetimlerine devam edeceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.