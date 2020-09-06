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Kaymakam'dan korona virüs denetimi

Malatya’nın Pütürge ilçesi kaymakamı Barbaros Akbulak, ekiplerle birlikte yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimi yapılarak, kurallara uymayanlara ikazlarda bulundu.

Malatya'nın Pütürge ilçesi kaymakamı Barbaros Akbulak, ekiplerle birlikte yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimi yapılarak, kurallara uymayanlara ikazlarda bulundu.


Kaymakam Akbulak önderliğindeki ekipler, kentteki konaklama tesisleri, alış veriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, internet kafe, salon, kahvehane, kafe, çay bahçesi, elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarını, otogar, taksi ve taksi dukarları, park ve piknik alanığı insanların toplu olarak bulunduğu alanlarda denetim yaptı. Kaymakam Barbaros Akbulak ve ekipler, pandemi sürecinde maske kullanımı, dezenfektan kullanımı hijyen ve sosyal mesafenin önemini anlatarak, vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Korona virüs salgının kurallara uyularak önüne geçilebileceği vurgulanan denetimde aksi durumda ise ağır cezaların uygulanacağı belirtildi.

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