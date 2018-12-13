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Kaymakamdan, öğrencilere doğum günü süprizi

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, ilçede bulunan 20 öğrenciye sürpriz yaparak evlerine doğum günü hediyesi gönderdi.


İlçede doğum bugüne denk gelen 20 öğrenciye sürpriz yapan Kaymakam Zengince, öğrencilere yazdığı mektup ile beraberinde kol saati hediyesini PTT aracılığı ile evlerine yolladı. Kendileri için yapılan sürprizden haberdar olmayan öğrenciler ise gönderilen hediye ve mektuba çok sevindiklerini söylediler. Bu öğrencilerden birisi olan Esra Deniz, kendi adına düzenlenen ve postacının evlerine kadar getirdiği paketi merak ettiğini sonrasında annesi ile birlikte açtıkları paketten Kaymakam Enver Hakan Zengince tarafından gönderilen doğum günü kutlama mektubu ve hediyeyi görünce şaşırdıklarını söyledi. Esra Deniz, ilçe kaymakamının kendisini bu özel günün de hatırlamasını ve hediye göndermesini sevinçle karşıladığını belirterek, “Babamı bir trafik kazası sonucu kaybettim. O günden sonra annemiz bize hem babalık hem de annelik yapmaktadır. Ama şunu söyleyebilirim ki demek ki bizi de hatırlayan birileri varmış. Kaymakamımız Enver Hakan Zengince'ye bu sürprizi için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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