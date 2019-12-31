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Kaymakamdan pansiyon denetimi

Malatya’nın Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, öğrenci pansiyonunda denetleme yaptı.

Malatya'nın Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, öğrenci pansiyonunda denetleme yaptı.


İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, habersiz olarak pansiyonda kalan öğrencileri denetledi ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 42 öğrencinin kaldığı Şehit Barış Aybek Mesleki ve Teknik Lisesi Erkek Öğrenci pansiyonunda öğrencilerle beraber yemek de yiyen Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, öğrencilerin sorunlarını dinleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Öğrencilere sorular da yönelten Kaymakam Köroğlu, öğrenci pansiyonlarının önemli olduğunu ve ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

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