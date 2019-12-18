Kaymakamdan pazar esnafı denetimi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde pazar esnafı denetlendi.

İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, semt pazarında faaliyet gösteren pazarcı esnafları ziyaret etti. Pazarcı esnaflarla sohbet eden Kaymakam Köroğlu, esnafların işleri hakkında bilgi alarak, tüm pazarcı esnafa işlerinde hayır ve bereket temennisinde bulundu.

Pazar esnafını denetleyip, nasıl çalıştıklarını gören ve onların iş durumlarını öğrenen Kaymakam Köroğlu, pazardan alış veriş yapan vatandaşlarla da görüştü.