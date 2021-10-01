Kaymam Böçkün'den şampiyonlara plaket

Malatya'nın Akçadağ Halk Eğitim Merkezi öğrencileri Hatice Akbaş ve Rabia Topuz, Nuri Eroğlu Boks Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya ile döndüler. Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, Boks antrenörü Kerem Akbaş ve şampiyon öğrencileri makamında kabul ederek, başarılarını kutladı ve plaket verdi.

Akçadağ Halk Eğitim Merkezi öğrencileri Hatice Akbaş ve Rabia Topuz, Boks Antrenörü Kerem Akbaş nezaretinde Zonguldak'ta yapılan Nuri Eroğlu Türkiye Boks Şampiyonası'na, şampiyon olma hedefiyle hazırlandı. Hazırlıklarını tamamlayarak Türkiye Nuri Eroğlu Boks Şampiyonası'na katılan ve final maçını kazanan Hatice Akbaş ve Rabia Topuz Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyon sporcular Hatice Akbaş 52 kiloda ve Rabia Topuz ise 50 kiloda rakiplerini mağlup ederek, altın madalyanın sahibi olarak, Malatya'ya ve Akçadağ ilçesine büyük gurur yaşattılar.

Akçadağ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Veysel Kalkan, Akçadağ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Mehmet Pektaş ve Boks Antrenörü Kerem Akbaş ile birlikte altın madalyanın sahibi Hatice Akbaş ve Rabia Topuz'u makamında kabul eden Akçadağ Kaymakamı Ümit Fırat Böçkün, şampiyon öğrencileri ve hocalarını tebrik ederek, “Akçadağ Halk Eğitim Merkezi öğrencilerimiz Hatice Akbaş ve Rabia Topuz, Türkiye Nuri Eroğlu Boks Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attılar. Kendi kilolarında rakiplerini mağlup ederek, Türkiye şampiyonu olup, altın madalya ile Akçadağ ilçemize ve Malatya ilimize dönmüşlerdir. Onların bu başarısı bizleri gururlandırmıştır. Bundan sonra da bu başarılarına yenilerini ekleyeceklerine inancımız tamdır. Şampiyon kızlarımızı ve hocasını tebrik ediyorum” dedi.

Ziyarette, Böçkün, Boks Antrenörü Kerem Akbaş ve şampiyon sporcular Hatice Akbaş ve Rabia Topuz'a teşekkür plaketi verdi.