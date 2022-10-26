İhlas Haber Ajansı

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Kaza kurbanı Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Muğla’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Servet Kahraman memleketi Malatya’da son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Servet Kahraman memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.


Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralandıktan sonra hastaneye kaldırılan Malatyalı Jandarma Uzman Çavuş Servet Kahraman tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Sabah saatlerinde Türk bayrağına sarılı naaşı Malatya'ya getirilen Uzman Çavuş Servet Kahraman Hekimhan ilçesinde gözyaşları arasında defin edildi.

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