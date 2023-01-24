Kazada hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru Kemal Güleç memleketi Malatya'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Kantar Kavşağında dün akşam saatlerinde 34 FPH 196 plakalı aracın bariyerleri aşarak iki polisin içerisinde bulunduğu 46 AFF 530 plakalı otomobil ile 27 AHF 226 plakalı ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada polis memuru Kemal Güleç (32) olay yerinde hayatını kaybetmiş 1'i polis 5 kişi de yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden bir çocuk babası polis memuru Kemal Güleç'in cenazesi Diyarbakır'daki işlemlerinin ardından getirildiği memleketi Malatya'da ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defin edildi.

Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende Güleç'in babası, annesi, eşi ile kardeşinin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Törene Vali Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, MHP (MYK) Üyesi Eyüp Gönültaş, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Alay Komutanı Ercan Altın, kurum amirleri ve yakınları katıldı.