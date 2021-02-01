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Kazada ölen 3 kişi Malatya'da defin edildi

Şanlıurfa’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden 3’ü memleketleri Malatya’da son yolculuklarına uğurlandı.

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü memleketleri Malatya'da son yolculuklarına uğurlandı.


Kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun Harran İlçesi yol ayrımında meydana gelmiş, beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil şarampole yuvarlanmış, otomobilde bulunan Mehmet Nuri Karadağ (65), oğlu Emin Karadağ (30), Kenan Karaduman (42) ve Mücahit Albay hayatını kaybetmişti.


Malatya'nın Akçadağ İlçesi doğumlu olan Mehmet Nuri Karadağ ve oğlu Emin Karadağ, Akçadağ İlçesi Duranlar Mahallesi Mezarlığına, Kenan Karaduman ise Malatya'nın Battalgazi İlçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Mezarlığı'na defin edildi.

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